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  4. Türkiye'den alevlerle boğuşan Yunanistan'a yardım eli! Söndürme uçakları ve helikopter gidiyor

Türkiye'den alevlerle boğuşan Yunanistan'a yardım eli! Söndürme uçakları ve helikopter gidiyor

12.08.2024 21:50
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Alevler nedeniyle birçok yerleşim yeri ve bölgedeki 3 hastane tahliye edildi. Zor günler yaşayan Yunanistan'a Türkiye'den de yardım gidiyor. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan başkent Atina'nın kuzey kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi.

YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde tahliye edilen Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi'nin ardından, şimdi de Amalia Felming Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi. 1960’tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmaya devam eden yangında çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias "20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.

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TÜRKİYE UÇAK VE HELİKOPTER GÖNDERECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

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"TAHLİYE KARARLARINA UYUN" ÇAĞRISI

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis de ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istedi.

Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir." dedi.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi.

Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi.

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Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis ve itafaiye ekipleri, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

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Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını
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