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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne sert tepki: Önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk

24.06.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlara sert tepki gösterildi. Bakanlık kararların önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirterek sergilenen tutumun esef verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne sert tepki: Önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB’nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği

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