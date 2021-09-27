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Türkiye'den ayrılan Aleyna Tilki'den Londra pozları!

27.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce Londra'ya giden Aleyna Tilki'den ilk paylaşım geldi. Şarkıcının pozlarına on binlerce beğeni geldi.

Türkiye'den ayrılan Aleyna Tilki'den Londra pozları!

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.

Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti.

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Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Hoşça kalın gidiyorum benAleyna Tilki'den veda paylaşımı: Hoşça kalın gidiyorum ben

Bir kaç Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Londra Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Burda kazanır alır anasını falan kardeşini gider orda yer sorsan londrada bunu tanımazlar o yüzdende diyorki rahat geziyorum seni zaten orda tanımazlar bir kaç zaman geçer para biter para suyunu çeker hop türkiyeye gelir ergen kesimden parayı kazanır geri gider geri orda yer paraları bunların yapısı bu işte yahu ederi olmayana para kazandırıyor bizim saf kesim hep
NE ÜRETTİNKI BU ZAMANA KADAR SAÇMALIKTAN BAŞKA ? ENES, KERİMCAN, CELLAT VB. BUNUN GİBİ GEREKSİZ İNSANLAR İŞTE.

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