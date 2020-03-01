Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80 bini geçti

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce açıklamasında, Türkiye'de bulunan Suriyelilere 'geçici koruma' uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Suriyelilerin Türkiye'yi terk etmelerinin istenmediğini, kalmak isteyenlerin kalabileceğini kaydeden Altun, "Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye’den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğe gittik. Kaynaklarımızın ve personel sayımızın kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa’ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa, Suriye’den daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşılık kendimizi hazırlıyoruz. Bu politika değişikliğini müteakip bazı mülteciler Türkiye’den ayrılmaya karar verdi. Son birkaç gün içinde Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde artış gösterebilir" dedi.

'TÜRKİYE 3,7 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİYİ BARINDIRIYOR'

Altun, Türkiye'nin İdlib’den daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bununla birlikte düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez. Türkiye, savaştan, yıkımdan ve kaostan kaçan 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Milli kaynaklarımızı, Türk halkının cömertliği sayesinde kardeşlerimize yardım etmek için harcamış olmakla gurur duyuyoruz. Ancak ne yazık ki uluslararası toplum bizi bu zorluk karşısında yalnız bırakmıştır. Başta AB olmak üzere, müttefiklerimizin çoğu, siyasi ve insani yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle bu yükü bizimle paylaşmıyorlar. İdlib’de ve Suriye’nin başka bölgelerinde insani felaketin yaşanmasını önleme girişimlerimizde kayda değer hiçbir yardım almıyoruz."