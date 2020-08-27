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  4. Türkiye'den bir Navtex daha! Bakan Akar'dan açıklama

Türkiye'den bir Navtex daha! Bakan Akar'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex daha yayınladı. Öte yandan Navtex ilanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı.

Türkiye'den bir Navtex daha! Bakan Akar'dan açıklama

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağını bildiren yeni bir Navtex yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Navtex ilanlarına ilişkin " Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bir denizcilik kuralıdır. Bizim orada deniz menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlarla alakalı ne varsa, bunlar bitinceye kadar bunları sürdüreceğiz, sınırı yok. Hakkımızı kullanıyoruz biz, hukukumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.

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