Türkiye'den bir Navtex daha! Bakan Akar'dan açıklama

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağını bildiren yeni bir Navtex yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Navtex ilanlarına ilişkin " Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bir denizcilik kuralıdır. Bizim orada deniz menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlarla alakalı ne varsa, bunlar bitinceye kadar bunları sürdüreceğiz, sınırı yok. Hakkımızı kullanıyoruz biz, hukukumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.





