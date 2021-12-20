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Türkiye'den BM ülkelerine tepki! "Kırmızı halılarınız kana bulanabilir"

20.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ni "BM üyesi tüm ülkelerden terör örgütü liderlerine kırmızı halı sererken dikkatli olmalarını istiyorum. Bu aktörleri destekleyerek terörü meşrulaştırıyorsunuz. Kırmızı halılarınız çok hızlı bir şekilde kana bulanabilir." sözleriyle eleştirdi.

Türkiye'den BM ülkelerine tepki! "Kırmızı halılarınız kana bulanabilir"

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, siyasi sürecin gecikmesinin Suriye halkının hem acılarını hem ihtiyaçlarını artırdığına dikkati çekti.

Anayasa komitesinin bir sonraki görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini ve görüşmelerin bu turunun somut sonuçlar doğurması gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizine çözüm bulma konusundaki başarısızlığını ise şu sözlerle eleştirdi:

"ELİMİZDEN BU KADARI MI GELİYOR?"

"Hashtag iyi hoş ama başını sokacak bir ev daha iyi. Korkarım tarih bu konseyi hashtag nesli olarak tanımlayacak. Her ay bu konseye gelip konuşup, tweet atıp gidiyoruz, bir sonraki ay dönüp aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sizlere Suriye halkının son şansı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Elimizden bu kadarı mı geliyor? Yeni yıl kararlarımızı tweet atmak belki de Suriye halkını kurtarmak için gerçekten bir şeyler yapabiliriz."

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"KIRMIZI HALILARINIZ KANA BULANABİLİR"

Suriye'deki durumun aynı zamanda terör örgütleri için "üreme alanı" oluşturduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK/YPG'ye destek verenlere ise şu sözlerle eleştirdi:

"Tarih, uzun vadede bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü desteklemenin asla işe yaramadığını gösterdi. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü uzantılarını desteklemenin umduğunuz sonuçları vermeyeceğini uyarmak benim görevim. BM üyesi tüm ülkelerden terör örgütü liderlerine kırmızı halı sererken dikkatli olmalarını istiyorum. Bu aktörleri destekleyerek terörü meşrulaştırıyorsunuz. Kırmızı halılarınız çok hızlı bir şekilde kana bulanabilir. Elinizde masum Suriyelilerin kanının olmasını istemezsiniz." (AA)

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