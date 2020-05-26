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Türkiye'den Çad'a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Çad'a yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'den Çad'a yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Ankara'dan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı A400M tipi kargo uçağıyla gönderildi. Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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