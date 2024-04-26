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  4. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a sert tepki

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a sert tepki

26.04.2024 20:30
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE, ZULMÜ YÜKSEK SESLE DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı
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