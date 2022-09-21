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  4. Türkiye'den de hissedildi: İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da panik anları

Türkiye'den de hissedildi: İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da panik anları

21.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Hoy kentinde saat 20.57'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sebebiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan Kıbrıs Rum Kesimi'nde de saat 21.16'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Türkiye'den de hissedildi: İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da panik anları

İran'da saat 20.57'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan deprem, yerin 7.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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VAN VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.

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Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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KIBRIS RUM KESİMİ'NDE DEPREM

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Rum Kesimi'nde 21.16'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van İran
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