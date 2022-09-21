Türkiye'den de hissedildi: İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da panik anları

İran'da saat 20.57'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan deprem, yerin 7.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.
Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Rum Kesimi'nde 21.16'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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