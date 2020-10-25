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Türkiye'den Fransa'nın büyükelçisini geri çağırmasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'ni Paris'e çağırması hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Fransa, ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımını sürdürmekte" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Fransa'nın büyükelçisini geri çağırmasına sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'nin istişareler için Paris'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa'nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir" denildi.

Açıklamada, Fransa'da Müslümanlara yönelik yer alan hakaret içerikli karikatürlere de dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batı'nın her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE, PATTY CİNAYETİNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞTUR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında ise terörün her türlüsüne karşı olduğu ifade edilirken, "Türkiye, her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa'da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye'nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa'nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır" ifadeleri kaydedildi.

DHA

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