Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır." ifadeleri kullandı.
Le Drian gün içerisinde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ait ses kayıtlarının kendilerine gönderildiği bilgisini yalanlamış ve "Erdoğan siyasi oynuyor" demişti.
Öte yandan Kanada ve Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kayıtlarını bu ülkelerle paylaşıldığı yönündeki bilgiyi doğrulamıştı.
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