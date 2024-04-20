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  4. Türkiye'den Gazze diplomasisi: Erdoğan, Hamas yetkilisi İsmail Haniye ile görüşüyor!

Türkiye'den Gazze diplomasisi: Erdoğan, Hamas yetkilisi İsmail Haniye ile görüşüyor!

20.04.2024 14:56
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İran ile İsrail arasında artan tansiyon sonrası Türkiye, bölgede yaşanan gerilimi durdurmak için hamlelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü.

Türkiye'den Gazze diplomasisi: Erdoğan, Hamas yetkilisi İsmail Haniye ile görüşüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.

hako

BAKAN FİDAN MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri İstanbul'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, vugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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