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Türkiye'den yola çıktı, hayalet gemilerle Avrupa'ya tonlarca kokain sevkiyatı yapacaktı! İçinde Türk mürettebatla birlikte yakalandı

09.10.2024 16:53
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Türkiye'den yola çıktı, hayalet gemilerle Avrupa'ya tonlarca kokain sevk etmek üzere seyir halindeyken yakalandı! 4 ton uyuşturucuyla yakalanan gemiye ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık 'RAS' gemisinin İstanbul'dan çıktıktan sonraki güzergahını haritayla paylaştı. Yakalanan gemide 7'si Türk 10 kişi yakalandı.

Türkiye'den yola çıktı, hayalet gemilerle Avrupa'ya tonlarca kokain sevkiyatı yapacaktı! İçinde Türk mürettebatla birlikte yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Ekim 2024 günü İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı 'RAS' isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokainin ele geçirildiği belirtilerek, operasyonda 7'si Türk, 2'si Azerbaycan ve 1'i Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 kişinin yakalandığı aktarıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İSPANYA'YLA TEMASA GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, İspanyol narkotik polisi ile iletişime geçerek görüşmeler sonucu geminin hareketlerinin incelendiği kaydedildi.

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ZEYTİNBURNU'NDAN YOLA ÇIKTI, KANARYA ADALARI AÇIKLARINDA OPERASYON YAPILDI

Geminin, 28 Temmuz 2024'te İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı belirtilerek, "9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone'ye transit geçiş yaptığı, 21 Ağustos'ta Freetown, Sierra Leone açıklarında demirlediği ve 11 Eylül'e kadar 20 gün boyunca orada kaldığı, 11 Eylül'de kuzeye doğru hareket ettiği ve 13-20 Eylül tarihleri arasında Gine ile Gine-Bissau ülkeleri karasularında limana giriş izni için beklediği ve akabinde 21 Eylül tarihinde 21 saat boyunca Bissau limanında demirlediği, 22 Eylül tarihinde Bissau limanından ayrıldıktan sonra, bir sonraki uğrak limanı olarak İskenderiye Mısır'ı gösterdiği ve tahmini varış zamanını 15 Ekim 2024 olarak belirlediği, 23-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Gine-Bissau açıklarında düşük hızda manevralar gerçekleştirdiği, 26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrettiği, 28-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moritanya açıklarında hızını önemli ölçüde düşürdüğü, akabinde gemi İskenderiye Limanı'na seyir halindeyken Kanarya Adaları'nın kuzeydoğusundaki sularda 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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HAYALET GEMİLERLE GETİRİLMİŞ

'RAS' isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri analiz sonuçlarına ilişkin, "Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet (AIS sinyal bilgileri bulunmayan) tabir edilen gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında bahse konu gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilmektedir" denildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kokain
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