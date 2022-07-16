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Türkiye'den İngiltere basınında yer alan sığınmacı haberine sert tepki

16.07.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere basınında sığınmacılarla ilgili bir haberde Türkiye'nin de adının geçmesine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği iddiası üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklama yaptı. İşte detaylar...

Türkiye'den İngiltere basınında yer alan sığınmacı haberine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan Türkiye ile ilgili iddialar hakkında "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.

"İDDİALARIN ASILSIN OLDUĞUNU ÜMİT EDEREK..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bilgiç, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olmasını ümit ettiğini aktararak "Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması sözkonusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç sosyal medya hesabından da, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı değildir. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Birleşik Krallık Basınında Ülkemize İlişkin Yer Alan İddialar Hakkındaki Soruya Cevabım" notuyla Dışişleri Bakanlığı'nın belgesini paylaştı.

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