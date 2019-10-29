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Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Diplomatik kaynaklar, 'Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü için Türkiye harekete geçti.

Diplomatik kaynaklardan olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada, Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu Londra'da bölücü terör örgütü PKK yanlılarının gösterisine denk geldiğini kaydetti.

PKK yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar taşıdığını ve Türkiye'yi sivilleri öldürmekle suçladıklarını kaydeden Döğücü, "Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. 'Yalan söylüyorsunuz' diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı onlar da çok yetersiz kaldılar." dedi.

Eşi ve danışmanının araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Döğücü, "Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

PKK YANDAŞLARI AVRUPA'DA TERÖR ESTİRİYOR

PKK yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi.

Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika'da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç'te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı. Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı.

Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
sancaktegpe belediye başkanı Londra

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Reklam kokan hareketler bunlar : ) Birazdan daha yalamaya devam edersen 3 ay'a kalmaz danışman bile olabilirsin,ha gayret.
temiz dövseydiniz
BURDA MİTE ÇOK İŞ DÜSÜYO YURT DISINDA TÜRK VATANDASLARINA SALDIRAN TEROR ÖRGUTU YANDASLARI BELIRLENIP TÜRK VATANDASI KİMLİĞİ TASIYANLAR VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIP TÜRKİYEYE GİRİŞ YASAGI KONULMALI
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