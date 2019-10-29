Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü için Türkiye harekete geçti.

Diplomatik kaynaklardan olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada, Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu Londra'da bölücü terör örgütü PKK yanlılarının gösterisine denk geldiğini kaydetti.

PKK yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar taşıdığını ve Türkiye'yi sivilleri öldürmekle suçladıklarını kaydeden Döğücü, "Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. 'Yalan söylüyorsunuz' diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı onlar da çok yetersiz kaldılar." dedi.

Eşi ve danışmanının araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Döğücü, "Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.