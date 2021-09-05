Türkiye'den Irak açıklaması: Her türlü desteği sağlamaya hazırız

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleriyle DEAŞ’lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Irak’ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, komşumuz Irak’ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: DHA

