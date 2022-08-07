Türkiye'den İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi! 'Şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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