Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

Bakan Soylu, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Saat 13.50 itibar\u0131yla Edirne \u00fczerinden \u00fclkemizden ayr\u0131lan g\u00f6\u00e7men say\u0131s\u0131; 117.677" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 9. s\u0131n\u0131ftayken... Onu tan\u0131yabildiniz mi?\u0130stanbul'da korkun\u00e7 olay! 8'inci kattan a\u015fa\u011f\u0131 atlad\u0131Dikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor