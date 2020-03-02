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  4. Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.

Türkiye'den kaç göçmen ayrıldı? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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