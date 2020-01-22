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  4. Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı'nda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye'nin temsilcisi konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıllarda Kıbrıs Rum Kesimi'nin konferansa katılmasını reddetmekten kaçındığını belirtti.

Sözcü ancak bu yıl durumun değiştiğini, Ankara'nın Rum kesiminin konferansa katılmak için yaptığı özel talebi desteklemeyeceğini kaydetti. Konferansa üye olmayan Kıbrıs Rum Kesimi oturuma gözlemci olarak katılma talebinde bulunmuştu. Konferansa üye olmayan ülkeler talep etmeleri halinde konferansa gözlemci sıfatıyla katılabiliyor.

65 ülkenin üye olduğu konferansa katılım taleplerinin oy birliği ile karara bağlanması gerekiyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik kararını eleştirdi. ABD temsilcisi Robert Wood Ankara'ya itirazını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik engel kararı, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Hem Kıbrıs Rum Kesimi hem de Türkiye bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası," Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Girit Adası'nın doğusunda kalan bölgenin iki ülke tarafından kontrol edilmesini öngörüyor.

Türkiye'nin bu adımına karşı Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve ve Yunanistan EastMed boru hattını hayata geçirdi.

Üç ülke Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasını ay başında Atina'da imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Kesimi Cenevre Türkiye doğalgaz

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