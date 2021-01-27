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Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha

27.01.2021 23:27 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı.

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Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”

İLK PARTİ AŞI 14 OCAK’TA GELMİŞTİ

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 bin doz Sinovac aşısı 14 Ocak’ta gelmişti.

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