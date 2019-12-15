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Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldiği haberlerinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını bildirdi.

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan TIR'lar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.

ACİL 'KOD' İLE İSTENDİ

Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti. Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

ÖZERSAY'DAN İHA VE SİHA AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) KKTC'ye ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) açıklama yaptı.

Özersay, bu aşamada Geçitkale Havaalanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz İHA intikali olmadığını söyledi.

Dalaman'dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA'ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı'na geleceğini vurgulayan Özersay, "Bu aşamada Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil." dedi.

Bakan Özersay, şu anda ihtiyacın İHA'lar ile sınırlı olduğunu, SİHA'lara ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

İHA'LARIN YARIN ULAŞMASI BEKLENİYOR

Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların yarın ulaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA-AA


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
oralari da karistiracak akp
sen var ya harbi geri zekalisin memleket meselesi devlet meselesi kişileştiriyorsun yobaz
sana yorum bile yapılmaz
oraları asıl karıştıranlar uşaklığını yaptığınız emperyalist efendileriniz. Çünkü o efendileriniz de sizin gibi söylüyor, Suriyeyide Akdenizide karıştıran AKP iktidarı diyorlar. Emperyalistler bu iktidarımızı beyenmiyorlarsa bizim iktidarı desteklememiz gerekmiyormu
görsün tüm dünya türkün gücünü
güzel
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