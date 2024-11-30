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  4. Türkiye'den Kosova'da su kanalına yapılan saldırıya sert tepki geldi

Türkiye'den Kosova'da su kanalına yapılan saldırıya sert tepki geldi

30.11.2024 16:06
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Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip su kanalına dün yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Türkiye'den Kosova'da su kanalına yapılan saldırıya sert tepki geldi

Bakanlık, Kosova'nın kuzeyinde su ve elektrik altyapısına yönelik saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ve elektrik tedariki açısından kritik önem taşıyan su kanalına dün yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalarının temenni edildiği açıklamada, "Bu vesileyle Kosova’nın yanında olduğumuzu ve ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır bulunduğumuzu belirtiyoruz. Bölgede tırmanma yaşanmaması için bütün tarafları itidalli hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama dolayısıyla ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalı zarar görmüştü.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmıyla diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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