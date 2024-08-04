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  4. Türkiye'den 'Lübnan'a seyahat uyarısı geldi! "Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının"

Türkiye'den 'Lübnan'a seyahat uyarısı geldi! "Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.08.2024 22:46
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği" uyarısında bulundu.

Türkiye'den 'Lübnan'a seyahat uyarısı geldi! "Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

Bu itibarla,

-Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

-Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir: +961 3 944 904 / +961 70 622 01"

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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