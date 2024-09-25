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  4. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Yardım uçağı Beyrut'a ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Yardım uçağı Beyrut'a ulaştı

25.09.2024 10:41
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İsrail'in saldırılarını arttırdığı Lübnan'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Yardım uçağı Beyrut'a ulaştı.

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Yardım uçağı Beyrut'a ulaştı

Son dakika haberi: Türkiye Beyrut'a yardım uçağı gönderdi. Uçak, Türkiye Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ LÜBNAN’DA YERİNDEN EDİLENLERE "EVLERİNİZE DÖNMEYİN" UYARISI YAPTI

Öte yandan İsrail ordusu, iki günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dosya medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güney bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara uyarıda bulundu.

Lübnan’da can güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kalan tüm köylerin sakinlerine hitap eden Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin.”

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığına işaret eden Adraee, Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.

İSRAİL LÜBNAN’DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Beyrut Lübnan
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