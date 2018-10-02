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Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Artık Menbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç Mevlüt Çavuşoğlu YPG

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Offffffffffffffffff ABD zıngır zıngır titriyor . Ne rest ama.Lan sizi takan kim.
ver mehteri topladın zamları nereye harcıycan
ne zamanından bahsediyorsunuz yaa zamanımı kaldı oraya girmek için devletmi kurulması lazım illa
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