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Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlenen devir teslim töreninde, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) görevi Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'den Orgeneral Tod D. Wolters'a geçti. Öte yandan Türk heyet, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Belçika'nın Mons kentindeki SHAPE'te düzenlenen törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "SACEUR titrini taşıyan kişiler ittifakımızın Soğuk Savaş döneminde liderlik üstlenerek Sovyetler Birliği'ni caydırdı. Balkanlar'da şiddetli savaşlara son verdi, Afganistan'da El-Kaide'yi yenmemize ve Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaparrotti'den devraldı.

TÜRK HEYET KATILMADI

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, törene Türk heyeti katılmadı.

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi.

Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye tepki

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