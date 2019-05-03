Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Belçika'nın Mons kentindeki SHAPE'te düzenlenen törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "SACEUR titrini taşıyan kişiler ittifakımızın Soğuk Savaş döneminde liderlik üstlenerek Sovyetler Birliği'ni caydırdı. Balkanlar'da şiddetli savaşlara son verdi, Afganistan'da El-Kaide'yi yenmemize ve Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğü yaymamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaparrotti'den devraldı.

TÜRK HEYET KATILMADI

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, törene Türk heyeti katılmadı.

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi.

Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

(AA)

