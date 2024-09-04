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Türkiye'den Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki: Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

04.09.2024 15:06
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Philadelphi Koridoru'ndan çıkmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir" dendi.

Türkiye'den Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki: Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek" amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Mısır'ın, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinliye yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarının desteklendiği belirtildi.

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NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'deki basın toplantısında, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

MISIR DA TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Binyamin Netanyahu Mısır
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