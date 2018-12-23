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Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Kalın, " Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi.

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, CB’mızı susturamazlar." dedi.

nteanahu

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Dolandırıcılıkla suçlanan Netanyahu, kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza saldırarak gerçekleri örteceğini sanıyor" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twittter üzerinden cevap verdi.

Çelik, “İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız. Türkiye’nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. ‘Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını’ savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu. Bu coğrafyadan bakınca her şeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz. 2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni keşfeden İsrail Hükümeti'nin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir. Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ordusu hakkında skandal sözler söyledi. Netanyahu yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerini kullandı.


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