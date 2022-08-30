Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! MSB duyurdu: Beşinci uçağımız hareket etti

Sel felaketine uğrayan Pakistan'a Türkiye'den insani yardımlar gitmeye devam ediyor. MSB, Pakistan'a 5. uçağın da yola çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

KIZILAY DA YARDIM YOLLADI

Ülkedeki afetin hemen ardından Pakistan Delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç tespiti yaparak 300 aileye hijyen kiti, su bidonu ve sineklik ulaştıran Türk Kızılay'ı, ilk müdahalenin ardından içerisinde 200 adet 16 metrekare afet çadırı, 2 bin adet battaniye, 335 adet sünger yatak, 150 çift çizme, 140 kürek ve 20 adet yağmurluğun bulunduğu insani yardım malzemelerini tırlarla bölge halkına ulaştırmak üzere Erzurum’da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden uğurladı.

İYİLİK TRENLERİ DE YOLA ÇIKACAK

İçerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu insani yardım tırlarını Erzurum’dan gönderen Türk Kızılay'ı, AFAD koordinasyonunda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha önce Afganistan’a gönderilen “İyilik Trenleri”ni bu sefer de Pakistan’a ulaştıracak. Pakistan’da selzedelere ulaştırılacak olan ilk tren, 30 Ağustos’ta Tarihi Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıkacak. (DHA-İHA)



