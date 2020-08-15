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Türkiye'den peş peşe Doğu Akdeniz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir." dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder." şeklinde konuştu.

Türkiye'den peş peşe Doğu Akdeniz açıklaması

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.

Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."

ÖMER ÇELİK: TEHDİT DİLİYLE KONUŞAN KAYBEDEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu"nun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirterek, bu duruma eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsizlik olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bu siyasi tiyatronun figüranı olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

(AA)

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