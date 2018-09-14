Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ev sahipliğinde Dolmabahçe çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda Almanya’yı Başbakan Angela Merkel’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jan Hecker, Fransa’yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Diplomasi Başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başdanışmanı Yuri Ushakov temsil etti. “YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLABİLİR” Sözcü İbrahim Kalın önemli toplantı sonrası şunları dile getirdi: İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib’e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi’ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor. Beklentimiz tabii ki İdlib’te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması. Oradan neşet edebilecek muhtemel güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır ama bu gerekçeyle İdlib’in bombalanması, İdlib’de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz.

DÖRT ÜLKENİN TUTUMU Türkiye, uluslararası platformlarda yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib’de çatışma olması durumunda yeni göç dalgasıyla karşılaşılma ve terör gruplarının sızma tehlikesine dikkati çekiyor. Ankara, bu nedenle Astana anlaşmaları çerçevesinde buradaki teröristlerin saf dışı bırakılmasını, muhaliflerle rejim arasında siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyor. Almanya, İdlib’de kimyasal silah saldırısı dahil, herhangi bir operasyon durumunda insani felaketin önlenmesini öncelikli konu olarak ele aldığını, bu konuda kilit ülkenin Rusya olduğunu vurguluyor. Fransa, İdlib’e olası operasyonun Avrupa için büyük bir insani krizi tetikleyeceğine dikkati çekerek, ateşkese ve siyasi çözüme bağlı kalınması gerektiğine işaret ediyor. Rusya ise “İdlib’in teröristlerden temizlenmesini” önceliği olarak gösteriyor. Bir yandan müttefiki Beşşar Esed rejiminin hava saldırılarına destek verirken diğer yandan diplomasi faaliyetlerini de sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Almanya’da yaptığı açıklamada, “İdlib’de bulunan gruplar ile yapılan yerel anlaşmaların yanı sıra aynı Suriye’nin güneyinde, Humus ve Doğu Guta’da yaptığımız gibi (İdlib’den) ayrılmak isteyenler için insani yardım koridoru oluşturuluyor.” ifadesini kullanmıştı.