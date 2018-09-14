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Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Suriye ve İdlib konusunu görüşmek üzere gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplantı sona erdi. Almanya, Fransa ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'e yapılacak bir saldırının ağır sonuçları olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ev sahipliğinde Dolmabahçe çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda Almanya’yı Başbakan Angela Merkel’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jan Hecker, Fransa’yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Diplomasi Başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başdanışmanı Yuri Ushakov temsil etti.

“YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLABİLİR”

Sözcü İbrahim Kalın önemli toplantı sonrası şunları dile getirdi:

İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib’e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi’ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor. Beklentimiz tabii ki İdlib’te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması.

Oradan neşet edebilecek muhtemel güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır ama bu gerekçeyle İdlib’in bombalanması, İdlib’de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz.

DÖRT ÜLKENİN TUTUMU

Türkiye, uluslararası platformlarda yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib’de çatışma olması durumunda yeni göç dalgasıyla karşılaşılma ve terör gruplarının sızma tehlikesine dikkati çekiyor. Ankara, bu nedenle Astana anlaşmaları çerçevesinde buradaki teröristlerin saf dışı bırakılmasını, muhaliflerle rejim arasında siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyor.

Almanya, İdlib’de kimyasal silah saldırısı dahil, herhangi bir operasyon durumunda insani felaketin önlenmesini öncelikli konu olarak ele aldığını, bu konuda kilit ülkenin Rusya olduğunu vurguluyor.

Fransa, İdlib’e olası operasyonun Avrupa için büyük bir insani krizi tetikleyeceğine dikkati çekerek, ateşkese ve siyasi çözüme bağlı kalınması gerektiğine işaret ediyor.

Rusya ise “İdlib’in teröristlerden temizlenmesini” önceliği olarak gösteriyor. Bir yandan müttefiki Beşşar Esed rejiminin hava saldırılarına destek verirken diğer yandan diplomasi faaliyetlerini de sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Almanya’da yaptığı açıklamada, “İdlib’de bulunan gruplar ile yapılan yerel anlaşmaların yanı sıra aynı Suriye’nin güneyinde, Humus ve Doğu Guta’da yaptığımız gibi (İdlib’den) ayrılmak isteyenler için insani yardım koridoru oluşturuluyor.” ifadesini kullanmıştı.

Fransa’nın geçen ay ABD ve İngiltere ile yaptığı ortak açıklamada, rejimin kimyasal silah kullanımına karşılık vereceklerini duyurması, Rusya ile İdlib üzerinden karşılıklı iddiaları gündeme taşımıştı. Moskova yönetiminden ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına saldırı planladığını, amaçlarının “Nusra Cephesi’ni korumak ve bölgedeki çalkantılı durumun devam etmesini sağlamak” olduğu yönünde mesajlar gelmişti.

Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa Birliği ülkesi, geçen hafta yaptıkları açıklamada, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil diplomatik çözüm çabalarına destek verdiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin duyurusunu, 29 Temmuz’da Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki BRICS Zirvesi sırasında yapmıştı. Zirve tarihi için ilk olarak 7 Eylül zikredilmiş ancak o tarihte Tahran’da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti. Erdoğan, zirvede İdlib’de ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib Rusya İRAN uyarı Türkiye

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Aha çarşı karışıyo.O piti piti karemala sepeti...1 2 3 AMerika. Önumuzdeki ay amerikanin kucandayız. Falda o çıkti.
Türkiye, müdahalede bulunduğu an parçalanır! Esad ile anlaşma, orta yolda uzlaşma yolları aranmalıdır. Nasıl ki; vatanın selameti için Rusya'dan özür dilediysek, bir şekilde Suriye ile sorunları çözmeliyiz. Durumun vehametinin farkında olamayanlar tehlike büyük!
mesleğiniz halkı aldatmak şov yapma, tahran toplantisinda biraz atmıştınız putinin attığı fırçayı başka ajanslardan öğreniyoruz umarım buda bir şov
Ben de, Rusya ve Iran için ağır sonuçları olur dediğimizi sandım..
rus ve irandan bir cacık olmaz Avrupa ise kebap ülkelerinde rahat yaşıyorlar olan bize oluyor
Sabrımızı sınamasılar, olacaktı!!!!!
Ne olmuş REKLAM lardan haberi okuyamadım.
kim takar......
eyyy oyyy uyyyy ver mehteri bağırın çağırın ayran verin ayran içim yandı gene
Danışıklı döğüş herşeyiniz bi ruscusunuz bi Usa cı
Iran ortadoğuda hertarafı kendine benzetmeye çalışıyor. Rusya yıda kullanıyor. Bütün mesele bu.
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