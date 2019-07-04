Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Hürriyet Gazetesi'nden yer alan ve kaynak belirtilmeyen habere göre S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye hangi formül altında yerleştirileceği belli oldu. Buna göre komuta kontrol araçları, radarları ve lançerleriyle 24 saat her an kullanıma hazır tutulacak olan sistem tüm bileşenleriyle aktif hale gelecek şekilde kurulacak ancak barış zamanlarında, bakım, tatbikat gibi olaylar dışında açılmayacak.
Ankara'nın "Barış konuşlanması" diye tanımlanan bu formülle ABD ile yaşanan S-400 krizinin hafifletilmesi için orta yolu bulmayı amaçladığı belirtilen haberde bu yöntemin, S-400'lerin Rusya'dan alınmasına rağmen depoya kaldırılarak kilitli tutulacağı anlamına gelmeyeceği, herhangi bir bölgeye veya bölgelere kurulacak olan sistemlerin çok kısa bir reaksiyon süresi içinde aktif hale gelebileceği belirtildi.
ABD yönetimi Ankara'nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.
Hafta sonunda G20 zirvesi esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti.
Hürriyet'te yer alan haberde S-400'lerin ilk ünitesinin Türkiye'ye deniz yoluyla geleceği ve ilk ünitenin konuşlanacağı yerle ilgili teknik çalışmaların sona aşamaya geldiği belirtilerek, sistemin Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne kurulma seçeneğinin ağır bastığı, bu üssün teknik altyapı donanımı, stratejik konumu ve olası hava saldırılarına karşı coğrafi mesafesi nedeniyle tercih edildiği kaydedildi.
Habere göre NATO radar ağına bağlanmadan çalışacak olan S-400'ler için tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde başka bölgelerde de altyapı hazırlanacak.
Ege ve Güneydoğu'nun öne çıktığı belirtilen haberde bu durumda Türkiye'nin, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve İran'ın büyük bölümlerinde kendisine yönelik her türlü hava hareketliliğini tespit edebileceği ifade edildi.
İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.
Türkiye, Rusya'dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek. Ayrıca Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım uygulanabileceği gibi Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarılması da söz konusu olabilir.
ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması bu ikili ilişkilerin yakın geçmişinde en belirgin kırılmalardan biri olacak.
KAYNAK: REUTERS
Okuyucu Yorumları 5 yorum