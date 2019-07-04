Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Hürriyet Gazetesi'nden yer alan ve kaynak belirtilmeyen habere göre S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye hangi formül altında yerleştirileceği belli oldu. Buna göre komuta kontrol araçları, radarları ve lançerleriyle 24 saat her an kullanıma hazır tutulacak olan sistem tüm bileşenleriyle aktif hale gelecek şekilde kurulacak ancak barış zamanlarında, bakım, tatbikat gibi olaylar dışında açılmayacak.

Ankara'nın "Barış konuşlanması" diye tanımlanan bu formülle ABD ile yaşanan S-400 krizinin hafifletilmesi için orta yolu bulmayı amaçladığı belirtilen haberde bu yöntemin, S-400'lerin Rusya'dan alınmasına rağmen depoya kaldırılarak kilitli tutulacağı anlamına gelmeyeceği, herhangi bir bölgeye veya bölgelere kurulacak olan sistemlerin çok kısa bir reaksiyon süresi içinde aktif hale gelebileceği belirtildi.

ABD yönetimi Ankara'nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.