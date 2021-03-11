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Türkiye'den şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesine çok sert tepki

11.03.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesine çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"EVRENSEL HUKUK İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Kararın, ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmediği vurgulanan açıklamada, bu kararın evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmadığına dikkati çekildi.

Türkiye'nin, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerin saygı ve rahmetle anıyoruz."

KEMAL ARIKAN'I ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti. (AA)

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