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Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli üretim solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini duyurdu.

Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajından şunları söyledi:

MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!


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