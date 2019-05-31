HABER

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'nin, ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.

Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

(AA)

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağızBakan duyurdu: Yakında açıklayacağız
Bakan Akar: “Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındadır”Bakan Akar: “Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındadır”
Anahtar Kelimeler:
Son dakika haber Hami Aksoy S-400 ABD

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Diğer Haberler
Adalet Bakanı’ndan önemli açıklamalar

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM karıştı! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.