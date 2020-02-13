Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

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Suriye'de Esed Rejimi'nin kontrolündeki Suriye Parlamentosu, yaptığı oylamayla 1915 Ermeni Olayları'nı "soykırım" olarak tanıdığını ve kınadığını açıkladı.
1915 Olayları'nı Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkeler şunlar; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.
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