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  4. Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 20:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada "Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır" dedi.

Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Esed Rejimi'nin kontrolündeki Suriye Parlamentosu, yaptığı oylamayla 1915 Ermeni Olayları'nı "soykırım" olarak tanıdığını ve kınadığını açıkladı.

SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI KABUL EDEN ÜLKELER

1915 Olayları'nı Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkeler şunlar; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Hami Aksoy Suriye Rejimi Parlamentosu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
öldürmeye devam deyyuzları.
Osmanlı' nın vilâyeti olan bu topraklar ne ihanet gördü, bu da yenisi. Topunuz birden gelin.
Ektiklerinizi biçiyorsunuz.
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