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Türkiye'den tüm dünyaya çağrı var: "Açlık ve bulaşıcı hastalıkları kullanıyorlar! Dikkatten kaçmamalı"

17.12.2024 16:12
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Türkiye'den İsrail'in Gazze'deki katliamına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" mesajı verildi.

Türkiye'den tüm dünyaya çağrı var: "Açlık ve bulaşıcı hastalıkları kullanıyorlar! Dikkatten kaçmamalı"

İsrail katliama devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı son gelişmelerle ilgili şu açıklamayı paylaştı:

"Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır.

Son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir.

Keza, İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.

Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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