HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım... "Gerçek kardeş zor günde belli olur"

Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım... "Gerçek kardeş zor günde belli olur"

26.03.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede insani kriz derinleşiyor. Rus ordusunun saldırısı altındaki Ukrayna’ya Türkiye’den yola çıkan 3 yardım tırı Mykolaiv ve Odessa şehirlerine ulaştı.

Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım... "Gerçek kardeş zor günde belli olur"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’da ülke genelinde halk temel gıda malzemelerine ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Türkiye’den yola çıkan 3 tır yardım malzemesi Ukrayna’ya ulaştı.

Yiyecek, içecek ve insani yardım malzemelerinden oluşan tırlardan 2’si Ukrayna’nın Mykolaiv şehrinde, 1’i ise Odessa’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"GERÇEK KARDEŞ ZOR GÜNDE BELLİ OLUR"

Yardım tırlarını karşılayan Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimchoglo yaptığı açıklamada, "Bugün 3 tır geldi. İçinde yiyecek içecek ve insani malzemeler var. Türkiye halkından ve İstanbul’daki Başkonsolosluğa gönderilen yardımlar var. Onların organizesi ile böyle bir yardım bize ulaştı. Türkiye genelde batı Ukrayna’ya yardım gönderiyor. Ama Odessa’ya ilk defa geldi. Zaten 3 tırdan ikisi Mykolaiv bölgesine gidecek. Onların daha fazla ihtiyaçları var. Savaş devam ediyor biz hafif savaş bölgesi sayılırız. Türkiye halkına ve Türkiye dostlarına yardımlar için teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman biliyoruz ki Türkiye halkı bizim yanımızda. Biz kardeşiz ve gerçek kardeş zor günde belli olur" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlara yüzde 49 zam! İşçiler eylem yaptı, başkan geri adım attıMaaşlara yüzde 49 zam! İşçiler eylem yaptı, başkan geri adım attı
Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalarErdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar
Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksinizErdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Beş yıl aradan sonra ilk THY uçağı Tokat'a indi

Beş yıl aradan sonra ilk THY uçağı Tokat'a indi

Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi

Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, Alanya'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, Alanya'da konuştu:

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.