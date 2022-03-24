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Türkiye'den Ukraynalı akademisyenlere davet! Başvurular hemen başladı

24.03.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başlattığı savaş sonrası milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ukraynalı bilim insanlarına çağrı yapan YÖK, ülkeden ayrılmak zorunda kalan akademisyenlere davet göndererek, "Çalışmalara burada devam edin" dedi. Türkiye'nin çağrısına olumlu yanıt veren bilim insanları ise birçok üniversiteye başvuru yaptı.

Türkiye'den Ukraynalı akademisyenlere davet! Başvurular hemen başladı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın en büyük mağduru olan siviller, ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Herkesimden milyonlarca insan kendi topraklarını terk etmek zorunda kalırken, Türkiye'den Ukraynalı bilim insanlarına dikkat çeken bir davet gitti. Akademisyenleri Türkiye'ye davet eden YÖK'ün çağrısına olumlu yanıt veren bilim insanlarının birçok üniversiteye başvuru yaptığı öğrenildi. Öte yandan akademisyenlerin özellikle nükleer fizik ve savunma teknolojisinde katkı sağlayacağı belirtiliyor.

YÖK’TEN HIZLI KARAR: AKADEMİSYENLER DAVET EDİLDİ

Ukrayna’da yaklaşık bir aydır devam eden savaş, ülkedeki eğitimi de vurdu. Eğitime ara veren üniversitelerin bazıları kullanılamaz hale gelirken akademisyenler de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yenişafak'ta yer alan habere göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu akademisyenler için hızlı bir karara imza attı. Çalışmaları yarım kalan akademisyenleri Türkiye’ye davet eden kurul, 20 araştırma üniversitesine de yazı gönderdi.

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KADRO AÇILACAK

Yükseköğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nca gönderilen yazıda, Ukrayna uyruklu akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmeleri için Türkiye’de “yabancı uyruklu öğretim elemanı statüsü” verileceği belirtildi. Buna göre, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gazi, Hacettepe gibi üniversitelerin yer aldığı 20 araştırma üniversitesinde Ukraynalı akademisyenler için sözleşmeli kadro açılacak.

ELÇİLİĞE DE BİLDİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye gelmek isteyen Ukrayna vatandaşı akademisyenler öz geçmişleriyle birlikte e-posta üzerinden YÖK’e başvurabilecek. Ayrıca akademisyenler, çalışmak istedikleri üniversiteye de doğrudan başvuru yapabilecek. YÖK’ün çalışması, akademisyenlere ulaştırılması için Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne de gönderildi.

DUYURUNUN ARDINDAN BAŞVURULAR HIZLA BAŞLADI

Duyurunun ardından Ukraynalı akademisyen, Türkiye’deki üniversitelere başvuru yapmaya başladı. Bu başvurular üniversite yönetimlerince değerlendirmeye alınacak. Ardından YÖK’e sunulacak. YÖK, Suriye’den gelen hocaların yüksek öğretime dahil edilmesi sürecinde olduğu gibi akademisyenleri bazı sınavlara tabi tutarak nihai kararını verecek. YÖK’ün onayladığı akademisyenler, yabancı öğretim üyeleri için açılan “sözleşmeli eleman” kadrosunda eğitime başlayacak. Sözleşmeler birer yıl yenilenerek devam edecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DUYURDU

İstanbul Üniversitesi de, Ukraynalı akademisyenlere yönelik bir duyuru yaptı. Üniversite rektörlüğünden yapılan duyuruda, “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar nedeniyle, kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan, üniversitemiz vizyonuna uygun olarak 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca Sağlık, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner ve eğitim alanında sözleşmeli-maaşlı olarak üniversitemizde çalışmak isteyen İngilizce bilen Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, uluslararası ilişkiler birimimizin e-posta adresine başvurmalarını bekliyoruz” denildi.

TIP, NÜKLEER FİZİK VE MÜHENDİSLİK ALANINDA BÜYÜK KATKI VERECEKLER

Temel bilimler, tıp, nükleer fizik ve mühendislik alanında başarıları bulunan Ukraynalı akademisyenlerin Türk üniversitelerine önemli katkılar yapabileceği belirtiliyor. Özellikle makine mühendisliği alanında önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ukraynalı akademisyenlerin savunma sanayiine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanıyor.

YATAY GEÇİŞ İÇİN 3600 BAŞVURU

Ukrayna’da eğitim gören Türk asıllı üniversite öğrenciler için de çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin Türkiye’yi yatay geçiş yapabilmeleri için YÖK’ün internet sitesinde açılan sayfalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600 öğrencinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Form dolduran öğrenciler tek tek değerlendirmeye tabi tutuluyor. Öğrencilerin Ukrayna’daki okulları ile temasa geçilerek teyit alınıyor. Savaş dolayısıyla muhatap bulmakta zorlanıldığı için sürecin yavaş işlediğini öğrenildi.

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