HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den UNESCO'ya madde madde Ayasofya yanıtı

Türkiye'den UNESCO'ya madde madde Ayasofya yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Danıştay'ın, Ayasofya'da ibadetin yolunun açılmasını sağlayan kararının ardından UNESCO'dan yapılan Ayasofya açıklamasına, Türkiye'den yanıt geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir." dedi.

Türkiye'den UNESCO'ya madde madde Ayasofya yanıtı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sosyal medya hesabından 3 madde şeklinde yaptığı açıklamada "UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

1- "İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

1

2- UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir.

Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

3- Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir.

UNESCO NE DEMİŞTİ?

UNESCO, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararına ilişkin üzüntü duyduklarını belirtti.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Türk makamlarının önceden diyalog kurmadan aldığı karardan derin üzüntü duydum" dedi. Azoulay, Dünya Mirası olan Ayasofya'nın evrenselliğinin koruma çağrısı yaptı.

Karar öncesi de açıklamada bulunan UNESCO, “Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdiBabacan merak edilen sorunun yanıtını verdi
Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Aydın'da koronavirüs hareketliliği! Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu herkesi alarma geçirdi

Otobüsteki yolcu herkesi alarma geçirdi

Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: Küstah bir dille...

Ayasofya açıklaması: Küstah bir dille...

Kayseri'de görüntülendi! Vatandaşlar tedirgin

Mahallede endişeye yol açan görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ‘çok fazla normalleştik’ dedirten görüntüler

Hava 39 dereceyi geçince tatilciler fazla 'normalleşti'

Tatilciler çadırı tercih etti, plajlar çadır kente döndü

Ünlü plajlar çadır kente döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.