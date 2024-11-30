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Türkiye'den 'yeni göç dalgası' mesajı! Suriye'deki çatışmaları işaret eden Bakan Fidan: Hiçbir aksiyona girişmeyiz

30.11.2024 13:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'de özellikle Halep'te şiddetlenen çatışmalara ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama geldi. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’de devam eden çatışmalara müdahil olmadığını belirtirken "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 'yeni göç dalgası' mesajı! Suriye'deki çatışmaları işaret eden Bakan Fidan: Hiçbir aksiyona girişmeyiz

Bakan Fidan, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

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Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eden Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir." ifadesini kullandı.

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Fidan, öte yandan, tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyerek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.

"TÜRKİYE HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL"

Bakan Fidan konuşmasında Suriye’deki çatışmalara da değindi. Fidan, Türkiye’nin Halep’te süren çatışmalara müdahil olmadığını ve Suriye sınırında gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

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"GÖÇ DALGASINI TETİKLEYECEK HİÇBİR AKSİYONA GİRİŞMEYİZ"

Bakan Fidan ayrıca “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadesini kullandı.

(AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan
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