Türkiye’den Yiğitler- Pile yolu açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

KKTC Yönetimi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında, Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz. İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler- Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC'nin bu yaklaşımı, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir" denildi.

'PİLE BÖLGESİNDE İCRA EDİLEBİLECEK PROJELER KIBRIS TÜRKLERİNİN ONAYINA TABİ OLMALIDIR'

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, "KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

DHA



