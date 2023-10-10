HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’den Yiğitler- Pile yolu açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye’den Yiğitler- Pile yolu açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

10.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, "KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Türkiye’den Yiğitler- Pile yolu açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

KKTC Yönetimi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında, Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler- Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz. İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler- Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC'nin bu yaklaşımı, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir" denildi.

'PİLE BÖLGESİNDE İCRA EDİLEBİLECEK PROJELER KIBRIS TÜRKLERİNİN ONAYINA TABİ OLMALIDIR'

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, "KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale! 'Bunlar Arap...'İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale! 'Bunlar Arap...'
"Duyumlarım bu yönde" diyerek açıkladı: Son anda adaylıktan çekilecek!"Duyumlarım bu yönde" diyerek açıkladı: Son anda adaylıktan çekilecek!
Gazze'de ölü ve yaralı sayısı artıyor! Savaşa katılma çağrısında bulundu, İsrail denizden de vurmaya başladıGazze'de ölü ve yaralı sayısı artıyor! Savaşa katılma çağrısında bulundu, İsrail denizden de vurmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
haberler kktc

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.