Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'nin Akdeniz’deki kıta sahanlığında bugün başlattığı sismik araştırma faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu müdahale çabası Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlarımız tarafından yapılan manevralarla engellenmiştir. Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

