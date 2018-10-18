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Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

Enerji Bakanlığı tarafından Yunanistan'a bir tepki daha geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıkalamada, "Yunanistan gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı. Türkiye uluslararası hukuktan doğan hakkını sonuna kadar kullanacak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'nin Akdeniz’deki kıta sahanlığında bugün başlattığı sismik araştırma faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu müdahale çabası Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlarımız tarafından yapılan manevralarla engellenmiştir. Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
lütfen artik başka ülkere atar gider yapmayın çünkü inanmiyorum
AMAN DİKKAT EDİN SONRA YİNE R YAPAR KENDİNİZİ REZİL EDERSİNİZ BENDEN UYARMASI
dolar bir kaç kuruş düştü onada engel olacaksınz
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