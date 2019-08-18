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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı.

İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. Okulların kapanmasıyla birlikle özellikle öğrencilerin akınına uğrayan müze, günlük ortalama iki bin kişiyi ağırladı.
Binlerce deniz canlısını bünyesinde barındıran ilk olma özelliğini taşıyan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Günlük ortalama iki bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini söyleyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Yaz tatilinin başlaması ile birlikte özellikle gençler müzemize oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Aileleri ile birlikte müzemizi ziyaret eden çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Günlük neredeyse ortalama iki bin kişi müzeyi ziyaret edip balıkları inceliyor. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu

Mumyalar inci gibi işlendi
Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladıklarını belirten Balcı, “İlk bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden, devasa köpekbalıklarına, orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama yaptığımız eser yüz yıllarca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde, hangi balıklar var. Hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Gelen vatandaşlarımız balıkları görünce tahtadan olduğunu zannediyorlar. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü’nde bulunan ve girişin ücretsiz olduğu bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mumyaların yanında hayvanat bahçesi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin yanında birde hayvanat bahçesi oluşturan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı; “Mumyaları inceleyen ziyaretçiler ardından minik dostlar cennetini gezip orada bulunan hayvanları besliyorlar. Tavşan’dan, tavuskuşuna, keçiden, ördeklere kadar yüzlerce minik dostu burada barındırıyoruz. Amacımız buraya gelen çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Bu hayvanlar çocuklarımızın neşe kaynağı oluyor” dedi

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