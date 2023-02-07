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Türkiye deprem risk haritası: Birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler nereler? Fay hattı sorgulama ekranı

07.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye deprem risk haritası ve riskli bölgeler Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından araştırılmaya başlandı. 10 ili etkileyen depremin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. Peki, Türkiye deprem risk haritası nasıl öğrenilir? Birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler nerelerdir? İşte, Fay hattı sorgulama ekranı...

Türkiye deprem risk haritası: Birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler nereler? Fay hattı sorgulama ekranı

Türkiye deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından hızla araştırılmaya başlandı. AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, riskli bölgeler ve fay hatları öğrenilebiliyor. İşte 2023 Türkiye fay hattı haritası ve sorgulama sayfası...

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Proje, Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.

DEPREM RİSK HARİTASI

İŞTE RİSKLİ BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE SIRALAMASI;

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

deprem risk haritası 2

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Deprem mi oldu

MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası e-devlet sistemi üzerinden görüntülebeiliyor.

AFAD E-DEVLET FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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