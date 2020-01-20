"Türkiye destekli 35 Suriyeli savaşçı Libya'da"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların bulunduğuna dair yeni bir iddia ortaya attı. Gözlemevi, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen 2 bin 400 kadar Suriyeli savaşçının bulunduğunu, yaklaşık bin 700 milisin de şu anda Türkiye'de eğitim aldığını ileri sürdü. Açıklamada, söz konusu Suriyeli savaşçıların bir süredir Türkiye ve ittifak kurduğu gruplar tarafından kontrol edilen Afrin bölgesinden geldiklerine dikkat çekildi.

"Türkiye 80 asker yolladı"

İnternet dergisi Al Monitor'da da Türkiye'nin Libya'ya şu ana kadar 80 asker yolladığı haberi yer aldı. Dergide, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atfen askerlerin savaşmak için değil, Trablus hükümetine bağlı askerlerin eğitimi ve koordinasyon amaçlı Libya'da bulunduklarına işaret edildi. Ankara'dan yapılan açıklamalarda ise şimdiye kadar Libya'ya 35 asker gönderildiği belirtilmişti.

Erdoğan da Libya'ya gönderilen askerlerle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Libya’daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle; siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkânlarımızı, güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.