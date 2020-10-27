HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

27.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde dün Türkiye destekli milisleri hedef almasının ardından düzenlenen misilleme saldırılarında Rus subayların da öldüğü iddia edildi.

Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

Dün Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli muhalif silahlı grupları hedef alan saldırısı sonrasında bugün yoğun misilleme saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Türkiye destekli milislerin İdlib ve Halep'teki Suriye ordusu mevzilerine Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yüzlerce füze ve topçu roketiyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcülerinden Naci Mustafa, İdlib'in güneyine yönelik misilleme saldırılarında bölgede görev yapan Suriyeli askerlerin yanı sıra Rus subayların da hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıkladı. Rusya ya da Suriye'den ise bu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gözlemevi: İdlib, Halep ve Lazkiye hedef alındı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de muhalif milislerin İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de farklı bölgelerde bulunan Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 20 mevziyi yüzlerce roketle vurduğunu bildirdi.

Rus savaş uçakları dün İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlıFeylaku'ş Şam'a ait bir eğitim kampını hedef almış, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre saldırıda 78 milis ölürken 100'e yakın milis yaralanmıştı. Pazartesi günkü hava saldırısı, Moskova ile Ankara arasında 5 Mart'ta varılan mutabakatla yürürlüğe giren kırılgan ateşkes dönemindeki en ağır operasyon olarak kabul ediliyor.

ABD'den Esad, Rusya ve İran'a eleştiri

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib vilayetinde Mart ayında yürürlüğe giren ateşkese aykırı olarak gerilimin tırmanmasının "tehlikeli" olduğunu söyledi. Ateşkesten uzaklaşılmasının çatışmaların uzaması ve sivil halkın çektiği acıların derinleşmesi tehdidini beraberinde getirdiğini belirten Jeffrey, Suriye'de barış ve istikrara giden tek yolun BM öncülüğündeki siyasi süreçten geçtiğini vurguladı.

Jeffrey yaptığı yazılı açıklamada, "Esad rejimi ile Rus ve İranlı müttefikleri, askeri zafer çabalarını sürdürmek suretiyle bölge ve çevresindeki istikrarı tehdit etmektedirler. Esad rejimi ve müttefiklerinin Suriye halkına karşı yürüttükleri zalim ve beyhude savaşı bitirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ermenistan Berde'ye roketle saldırdıErmenistan Berde'ye roketle saldırdı
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Korkutan bilanço! Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Muhalif liderden itiraf: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde mühimmat dolu çanta
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde...
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
İtalya'da 21 bin 994 kişi ile en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.