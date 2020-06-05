Türkiye destekli UMH'den Hafter'e bir darbe daha

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin batısındaki çatışmalarda General Halife Hafter komutasındaki birliklere karşı yeni bir zafer kazandı.

Hafter'in başkent Trablus yakınlarındaki son kalesi olarak bilinen Tarhuna kasabası, UMH güçlerinin kontrolüne geçti. Trablus'un güneydoğusundaki tepelere kurulu olan bu kasaba, Hafter güçlerinin başkenti ele geçirmek için 14 ay boyunca sürdürdüğü saldırılar açısından stratejik önem taşıyordu.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, silahlı İHA'larca desteklenen UMH güçlerinin organize bir şekilde hızla ilerdiğini belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Masada bir çözüm olabilir ancak Hafter güçleri her anlamda avantajını yitiriyor" diye ekledi.

Serrac, Türkiye'den mesaj vermişti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nce desteklenen Hafter güçlerine karşı Türkiye'nin özellikle havadan verdiği destekle son dönemde önemli askeri başarılar elde etti.