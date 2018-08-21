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"Türkiye dimdik durmaya devam edecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: - "Zorbalıkla dayatmalarla ekonomik enstrümanları sopa olarak kullanarak bunu bir savaşa dönüştürerek yapmaya çalışanlara karşı Türkiye dimdik durmaya devam edecektir"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Zorbalıkla dayatmalarla ekonomik enstrümanları sopa olarak kullanarak bunu bir savaşa dönüştürerek yapmaya çalışanlara karşı Türkiye dimdik durmaya devam edecektir." dedi.

Bursa Valiliğindeki bayramlaşma törenine katılan Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını tebrik etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Çavuşoğlu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, insanların birbirine daha fazla kenetlendiği günler olduğunu vurgulayarak, "Bayramlar, küskünlüklerin, kırgınlıkların bir tarafa konulduğu, kardeşlik hukukunun zirve yaptığı günlerdir. Ümidimiz ve Allah'tan niyazımız odur ki Kurban Bayramı tüm İslam aleminin birliğine ve beraberliğine vesile olsun." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda Müslümanların hac farizasını yerine getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Arafat'ta vakfeye duran hacı adaylarının bugün ve yarın hac ibadetini tamamlayacaklarını, onların ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

- "Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil"

Vatanı vatan kılan ve bayrağa kanının rengini veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler dileyen Çavuşoğlu, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin, evlatlarının, eşlerinin bizlerdeki emanet olduklarının her zaman idrakinde ve farkında olarak onlara milletçe sahip çıkmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni yönetim modeliyle birlikte milletimiz tercihini yaptıktan sonra hızla bir taraftan sistemi dizayn etmeye çalışırken diğer taraftan da projelerini hızlandırmak suretiyle hız kazanmaya çalışırken malumunuz olduğu üzere ne yazık ki müttefik olarak bildiğimiz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da kongre konuşmasında ifade ettiği gibi artık stratejik bir hedef olarak görüldüğümüz bir süreçte ekonomik savaşla karşı karşıya kaldık. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil. Türkiye tarihinden tevarüs ettiği gelenekleri ve değerleriyle beraber hiçbir dayatmaya ve boyunduruğa asla rıza göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir."

- "Milletimiz müsterih olsun, bayramı bayram tadında geçirsin"

"Zorbalıkla dayatmalarla ekonomik enstrümanları sopa olarak kullanarak bunu bir savaşa dönüştürerek yapmaya çalışanlara karşı da Türkiye dimdik durmaya devam edecektir." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz olan bitenin ve Türkiye'ye biçilmek istenen rolün farkındadır ama bu stratejik coğrafyada yaşıyorsanız kendi kararlarınızı kendiniz almanız, aldığınız kararlar doğrultusunda da kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam etmeniz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi haksızlıklar karşısında susan sadece hakkını yitirmekle kalmaz aynı zamanda şerefini ve haysiyetini de yitirir. İşte biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu haksızlıklara karşı dik durarak, boyun eğmeyerek esasen milletimizin ve Türkiye'nin şerefini muhafaza etmeye çalışıyoruz. O bakımdan milletimiz müsterih olsun, bayramı bayram tadında geçirsin. Nerede bir gözyaşı ve akan kan varsa Allah bu bayram vesilesiyle onların son bulmasını nasip etsin."

Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra kurum, daire müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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