NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Türk diplomasisinin olumlu özelliklerinden birinin, dünyadaki değişimleri anlayıp yeni inisiyatif önerileri sunması olduğunu belirterek, "Güncel diplomatik arenada neler olduğunu düşünmeye kalktığınızda hemen gözlerinizin önüne barış, istikrar ve refah için yardım ve destek sağlamaya çalışan Türkiye gelir." dedi. Moratinos, AA muhabirine, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle bulunduğu Ankara'da, Konferansa dair izlenimlerini ve Türkiye ile İspanya'nın 2005'ten bu yana eş sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimini değerlendirdi. Konferansa davet edilmekten büyük onur duyduğunu belirten Moratinos, "Bu konferans, Türk diplomasisinin üstlendiği rol için minnettarlığımı bildirmem açısından çok önemli." ifadesini kullandı. - "Türkiye diplomatik arenada barış, istikrar ve refah için çalışır" Moratinos, Türk diplomasisinin çok iyi uygulamalarla başarılı şekilde yürütüldüğüne işaret ederek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibindeki tüm büyükelçilerin harika işler çıkardıklarını ve çok önemli roller üstlendiklerini vurguladı.

Türk diplomatların, son derece profesyonel ve sadece Türkiye'nin ulusal çıkarlarına değil aynı zamanda bölgesel ve uluslararası ilişkilere de sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizen Moratinos, "Güncel diplomatik arenada neler olduğunu düşünmeye kalktığınızda hemen gözlerinizin önüne barış, istikrar ve refah için yardım ve destek sağlamaya çalışan Türkiye gelir." dedi. Moratinos, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın, İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve popülizmin yükseldiği bir dönemde düzenlenmesinden dolayı zamanlamanın da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Konferans'ta "Yükselen Popülizm ve Irkçılık" başlıklı panelde büyükelçilere hitap ettiğini anlattı. Küreselleşmenin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilerinin, insanları "yalnız başına geride bırakılmış" hissine yönelttiğini belirten Moratinos, bunun ise dışlanma, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına yol açtığını dile getirdi. Politikacıların popülist söylemlerinin geleceği olmayan bu insanların oylarını almak üzere tesis edildiğini kaydeden Moratinos, bunlara yol açan nedenleri anlayarak, bu sorunlara çözüm bulunabileceğini belirtti.

- "İslamofobi ile mücadele için özel bir proje yapmayı önerdim" Büyükelçilerin kilit konularda kendisine birçok soru yönelttiğini aktaran Moratinos, "Örneğin büyükelçilerden biri, 'neden Medeniyetler İttifakı'nın Balkanlar stratejisinin olmadığını' sordu, bunu gerçekleştireceğiz. Bir başka büyükelçi ise 'kültürel çeşitliliği desteklemek için hangi temel adımların atılabileceğini' sordu, bunun üzerine de eğitim ve sosyal medyanın bu konudaki önemini konuştuk." diye konuştu. Konferans sırasında yapılan değerlendirmeler ışığında Medeniyetler İttifakı'nın da bazı yeni adımlar atabileceğini belirten Moratinos, şöyle devam etti: "Ben de İslamofobi ile mücadele için özel bir proje önerisinde bulundum. Tabi ki bu antisemitizm ya da ayrımcılık gibi konularla mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak İslamofobi en azından Avrupa'da sistematik şekilde ele alınmalı. Bu teklifte bulundum ve Türk yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı da bunun iyi bir fikir olduğunu düşünürse, birlikte çalışacağız ve uygulamaya koyacağız."